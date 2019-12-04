В Харьковской области 9-летний мальчик совершил серию поджогов в своем селе

Полиция установила личность совершившего 5 поджогов хозпостроек во дворах частных домов в с.Соболевка Харьковской области за последние 2 недели.

"Им оказался 9-летний мальчик. Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.