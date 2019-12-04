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14:57 04.12.2019

На пожаре в Одесском колледже пострадали 17 человек, в том числе 8 учащихся – Новосад со ссылкой на ГСЧС

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На пожаре в Одесском колледже пострадали 17 человек, в том числе 8 учащихся – Новосад со ссылкой на ГСЧС

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщает, что по данным Госслужбы Украины по ЧС на пожаре в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 17 человек, в том числе 8 учащихся.

"По пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным ГСЧС, сейчас идет ликвидация пожара, в результате которого пострадали 17 человек, из них 8 учащихся колледжа. По данным руководства заведения, пока дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии учреждения", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook в среду.

Также Новосад добавила, что сотрудники Министерства образования и науки выражают соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавательницы колледжа, которая погибла в результате пожара, а также всем пострадавшим.

По словам министра, на место уже выехал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.

"Он будет помогать эффективно реагировать на потребности заведения, учитывая помощь, которую может оказать Министерство", - добавила Новосад.

Теги: #новосад #одесса #пожар
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