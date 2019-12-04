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14:33 04.12.2019

В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

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В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

В результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали уже 15 человек, а от полученных травм в больнице скончалась преподавательницы колледжа.

"По состоянию на 13.30 – Во время пожара пострадали 15 человек, от полученных повреждений в больнице умерла сотрудница учебного заведения, 1976 г.р", - сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что "пожар унёс жизнь Анны Бордюк - преподавательницы колледжа".

"Трагедия в нашем городе - страшный пожар в здании памятника архитектуры на Троицкой. Там, в частности, находились Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Министерства образования и науки Украины, Институт морской биологии Национальной академии наук Украины", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, в местное интернет-издание "Думская" со ссылкой на представителя муниципального департамента здравоохранения Аллу Калееву пишет о 21 госпитализированном пострадавшем по состоянию на 13.53, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных.

"Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого по состоянию на 10.50 по данным ГСЧС составляла около 700 м кв. Позже в Службе сообщили, что по состоянию на 11:20 площадь пожара ориентировочно составила 1000 кв.м, а также информировали, что существует угроза обрушения конструкций и распространения огня. По состоянию на 12.10 площадь пожара распространилась на 2тыс. м кв.

Теги: #труханов #колледж #полиция #одесса #пожар
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