События

14:01 04.12.2019

Гражданин Грузии мог быть убит в Берлине по приказу из РФ - прокуратура Германии

1 мин читать
Гражданин Грузии мог быть убит в Берлине по приказу из РФ - прокуратура Германии

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К. Есть веские действительные основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации или таковых органов Чеченской республики, которая является частью РФ", - сказано в заявлении Генпрокуратуры, в среду поступившем в "Интерфакс".

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

Теги: #рф #грузия #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 04.12.2019
Герус заявляет о сложных политических переговорах о поставке в Украину антрацита из РФ

Герус заявляет о сложных политических переговорах о поставке в Украину антрацита из РФ

13:16 04.12.2019
Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

12:57 04.12.2019
Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

12:39 04.12.2019
Кабмин разрешил МИД закупать юруслуги по делу Украины против РФ относительно иммунитета 3 украинских кораблей и их экипажей - нардеп Гончаренко

Кабмин разрешил МИД закупать юруслуги по делу Украины против РФ относительно иммунитета 3 украинских кораблей и их экипажей - нардеп Гончаренко

12:14 04.12.2019
Кабмин продлил до 2021г пошлины на товары происхождением из РФ

Кабмин продлил до 2021г пошлины на товары происхождением из РФ

11:45 04.12.2019
Кабмин намерен в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ

Кабмин намерен в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ

10:39 04.12.2019
Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ

Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ

09:33 04.12.2019
Комитет Сената США на следующей неделе проголосует по санкциям против России

Комитет Сената США на следующей неделе проголосует по санкциям против России

20:38 03.12.2019
Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

20:03 03.12.2019
Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию, новая встреча в таком формате пройдет в феврале

Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию, новая встреча в таком формате пройдет в феврале

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

До 13 возросло число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже

Скончалась одна из пострадавших на пожаре в Одесском колледже

На пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных. Эвакуация людей завершена

Девять человек госпитализированы вследствие пожара в Одесском колледже, площадь которого возросла до 2 тыс. кв м

ПОСЛЕДНЕЕ

В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

До 13 возросло число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве сына Соболева

Небольшой снег ожидается в четверг в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях

Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Скончалась одна из пострадавших на пожаре в Одесском колледже

На пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных. Эвакуация людей завершена

Девять человек госпитализированы вследствие пожара в Одесском колледже, площадь которого возросла до 2 тыс. кв м

Представители Атомпрофсоюза требуют отставки главы Минэкоэнерго Оржеля и возвращения в "Энергоатом" Недашковского

В ноябре уменьшилось количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА