События

13:40 04.12.2019

До 13 возросло число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже

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До 13 возросло число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже

В результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 13 человек, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области.

"По состоянию на 12:49, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м кв. Работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадало 13 человек, из них 5-ро пожарных", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ГУ ГСЧС в области в соцсети Фейсбук.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Сейчас к тушению привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники.

Ранее в ГСЧС Украины сообщали о 12 пострадавших, в том числе 4 спасателях.

Теги: #колледж #одесса #пожар
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