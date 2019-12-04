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13:37 04.12.2019

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве сына Соболева

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Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"2 месяца содержания под стражей без права на залог!", - написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на странице в Фейсбуке.

Максимец отметила агентству "Интерфакс-Украина", что суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых исполнителей, который непосредственно произвел выстрел.

В прокуратуре также сообщили, что заседание проходило в закрытом режиме, в зал были допущены только стороны.

По словам Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому начнется в течение часа.

Ранее в СМИ называли имя стрелявшего - Андрей Лаврега.

 

Теги: #соболев #суд #убийство
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