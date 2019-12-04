Небольшой снег ожидается в четверг в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях

В ближайшие сутки в поле повышенного атмосферного давления в Украине сохранится прохладная и в основном сухая погода, лишь на востоке и северо-востоке кое-где будет пролетать снег, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков на большей части страны не ожидается, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° морозу, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ровенской областях 0-5°мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 декабря самая высокая температура днем была 14,7° в 2008г., самая низкая ночью -19,3° в 1902г.

6 декабря в Украине без существенных осадков. Ночью, утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-6° мороза, днём 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем около 0°.