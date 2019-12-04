Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе
Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду два раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции украинских войск", - сказал капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Минобороны на брифинге в Киеве.
Так, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим защитникам у н.п.Новолуганское.
Также на Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи н.п. Широкино.
"С начала суток потерь среди наших защитников нет", - добавили в Минобороны.