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13:30 04.12.2019

Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

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Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду два раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции украинских войск", - сказал капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Минобороны на брифинге в Киеве.

Так, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим защитникам у н.п.Новолуганское.

Также на Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи н.п. Широкино.

"С начала суток потерь среди наших защитников нет", - добавили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #обстрел #сводка
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