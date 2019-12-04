Девять человек госпитализированы вследствие пожара в Одесском колледже, площадь которого возросла до 2 тыс. кв м

В результате масштабного пожара в учебном корпусе Одесского колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) в медучреждения города были госпитализированы 9 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв м, существует угроза распространения огня. Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек", - говорилось в сообщении.

К тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как сообщалось, в среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого по состоянию на 10.50 составляла, по данным ГСЧС, около 700 м кв. Позже в Службе сообщили, что по состоянию на 11:20 площадь пожара ориентировочно составила 1000 кв.м, а также информировали, что существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.