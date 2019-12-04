В ноябре уменьшилось количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом

По результатам пропускных операций фиксируется уменьшение в сравнении с ноябрем прошлого года количества граждан, которые пересекли административную границу с оккупированным Крымом, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

"Всего в течение ноября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда в обоих направлениях пересекли 173 тыс. человек, что на 13 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фиксируется и сезонное уменьшение количества пересечений - по сравнению с октябрем этого года в ноябре пересекли админграницу на 19тыс. граждан меньше (октябрь - 192 тыс. человек).

"С начала года общее количество граждан, которые пересекли админграницу с АР Крым в обоих направлениях, остается на уровне 2018 года", - сообщили в ведомтве