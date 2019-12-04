События

11:44 04.12.2019

В ноябре уменьшилось количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом

1 мин читать
В ноябре уменьшилось количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом

По результатам пропускных операций фиксируется уменьшение в сравнении с ноябрем прошлого года количества граждан, которые пересекли административную границу с оккупированным Крымом, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

"Всего в течение ноября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда в обоих направлениях пересекли 173 тыс. человек, что на 13 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фиксируется и сезонное уменьшение количества пересечений - по сравнению с октябрем этого года в ноябре пересекли админграницу на 19тыс. граждан меньше (октябрь - 192 тыс. человек).

"С начала года общее количество граждан, которые пересекли админграницу с АР Крым в обоих направлениях, остается на уровне 2018 года", - сообщили в ведомтве

Теги: #крым #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 04.12.2019
СБУ задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия"

СБУ задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия"

09:19 02.12.2019
Линкявичус призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

Линкявичус призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

20:28 30.11.2019
Линкявичус призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

Линкявичус призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

17:52 29.11.2019
Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за обозначения Крыма частью РФ

Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за обозначения Крыма частью РФ

09:32 29.11.2019
Предприятие из Киева содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых

Предприятие из Киева содействовало "Крымскому содовому заводу" в незаконной добыче полезных ископаемых

19:51 28.11.2019
Участие крымской делегации в форуме ООН является нелегитимным

Участие крымской делегации в форуме ООН является нелегитимным

13:17 28.11.2019
Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

Пограничники не пропустили в Украину российского актера из-за посещения оккупированного Крыма

10:31 28.11.2019
Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

10:18 28.11.2019
Право Украины определять частотный и номерной ресурс в зоне ООС и в Крыму поддержали 38 стран Международного союза электросвязи

Право Украины определять частотный и номерной ресурс в зоне ООС и в Крыму поддержали 38 стран Международного союза электросвязи

16:59 27.11.2019
Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончалась одна из пострадавших на пожаре в Одесском колледже

На пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных. Эвакуация людей завершена

Девять человек госпитализированы вследствие пожара в Одесском колледже, площадь которого возросла до 2 тыс. кв м

Площадь пожара в Одесском колледже возросла до 1 тыс. кв м, существует угроза обрушения конструкций

Не менее 10 человек пострадали в результате пожара в колледже в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончалась одна из пострадавших на пожаре в Одесском колледже

На пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек, в том числе 4 пожарных. Эвакуация людей завершена

Девять человек госпитализированы вследствие пожара в Одесском колледже, площадь которого возросла до 2 тыс. кв м

Представители Атомпрофсоюза требуют отставки главы Минэкоэнерго Оржеля и возвращения в "Энергоатом" Недашковского

Площадь пожара в Одесском колледже возросла до 1 тыс. кв м, существует угроза обрушения конструкций

Не менее 10 человек пострадали в результате пожара в колледже в Одессе

В Одессе горит 6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Один из террористов, причастных к взрыву у здания УСБУ в Одессе в 2015г, осужден на 8 лет тюрьмы

Загороднюк назначил служебное расследование в подразделении, где не прошел аттестацию "киборг" Евгений Межевикин

Агрохолдинг A.G.R. Group намерен стать публичной компанией и рассматривает возможность выхода на IPO

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА