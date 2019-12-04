Площадь пожара в Одесском колледже возросла до 1 тыс. кв м, существует угроза обрушения конструкций

Пожар в учебном корпусе Одесского колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) распространился ориентировочно на 1000 кв м и существует угроза обрушения конструкций, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 11:20, площадь пожара ориентировочно составляет 1000 кв.м, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - говорится в обновленном сообщении на сайте ГСЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла около 700 м кв.

При этом о наличии пострадавших, о чем сообщают местные СМИ, в ГСЧС не сообщают.