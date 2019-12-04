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11:22 04.12.2019

СБУ задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия"

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СБУ задержала на админгранице Крыма члена партии "Единая Россия"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на пункте пропуска "Каланчак" члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, сообщил бывший вице-премьер АРК Крым, владелец крымскотатарского канала ATR Ленур Ислямов.

"Вот это существо, потомственное, выехало утром из оккупированного Крыма на материковую Украину, за паспортом, через КПВВ Каланчак, сегодня", - написал Ислямов на странице в Фейсбуке, прикрепив к публикации фото Кучерявого.

По словам Ислямова, член партии "Единая Россия", отвечая на вопрос, зачем ему украинский загранпаспорт, сказал: "С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется".

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии интернет-изданию "Крым.Реалии" сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия.

Игорь Кучерявый - член севастопольского регионального политического совета "Единой России".

Теги: #крым #сбу #единая_россия
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