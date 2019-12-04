Один из террористов, причастных к взрыву у здания УСБУ в Одессе в 2015г, осужден на 8 лет тюрьмы

Коллегия судей Приморского районного суда Одессы вынесла обвинительный приговор еще одному участнику террористической группы, причастной к подрыву здания Управления СБ Украины в Одесской области 27 сентября 2015г.

"Осужденный был водителем группировки и непосредственно проводил разведку местности накануне взрыва. За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и совершение теракта (ч. 2 ст. 258 УК) он получил 8 лет за решеткой", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном в среду утром.

В спецслужбе напомнили, что установили всех причастных к этому преступлению, а ранее к 4,5 годам тюрьмы был приговорен наблюдатель террористов.

Непосредственный заказчик и координатор теракта находится в международном розыске. "От украинского правосудия он прячется в России и на временно неподконтрольных Украине территориях", - говорится в сообщении.

Также сейчас идет судебное разбирательство в отношении организатора и непосредственного исполнителя теракта. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

"Ни один из террористов не избежит ответственности за свое преступление. Куда бы они ни бежали, и где бы сейчас не затаились - правосудие настигнет каждого из них", - заверили в СБ Украины.