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10:22 04.12.2019

Загороднюк назначил служебное расследование в подразделении, где не прошел аттестацию "киборг" Евгений Межевикин

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Загороднюк назначил служебное расследование в подразделении, где не прошел аттестацию "киборг" Евгений Межевикин

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назначил проведение служебного расследования в подразделении, где служит танкист Евгений Межевикин (Адам), который не прошел аттестацию в его воинской части и теперь "не соответствует занимаемой должности".

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений", - написал Загороднюк на своей странице в Фейсбуке в среду.

Министр обороны подчеркнул, что берет этот вопрос под личный контроль, а также, что после расследования примет соответствующие решения, которые будут обнародованы.

"Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Межевикин (Адам) сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что он не прошел аттестацию, которую провели в его воинской части, и теперь танкист "не соответствует занимаемой должности".

"Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год", - написал он.

Евгений Межевикин (Адам) - подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира первой отдельной танковой бригады, Герой Украины.

В ходе российско-украинской войны на Донбассе участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Пески.

Теги: #расследование #загороднюк
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