Агрохолдинг A.G.R. Group намерен стать публичной компанией и рассматривает возможность выхода на IPO

Агрохолдинг A.G.R. Group планирует стать публичной компанией и выйти на международные рынки заимствований, в частности на IPO. Об этом, по информации официального сайта компании, сообщила директор по корпоративным инвестициям Светлана Корицкая.

"В ближайшее время для украинского бизнеса открывается окно возможностей. Ведь иностранные инвесторы сегодня вновь заинтересовались Украиной. Об этом, в частности, свидетельствует повышение долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов (IDR) Украины агентством Fitch Rating в иностранной и национальной валютах с B- до B, а также улучшение прогноза со стабильного на позитивный", – отметила Корицкая.

По ее словам, о росте интереса инвесторов свидетельствует также спрос на евробонды украинских государственных и частных компаний, в частности НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Укрзализныця", группы "Метинвест", а также крупнейших агрохолдингов Украины – компаний "Kernel" и "МХП" .

"Этим окном возможностей намерен воспользоваться и аграрный холдинг A.G.R. Group. Мы уже успешно прошли значительную часть этого пути: осуществили реструктуризацию холдинга, получили положительное аудиторское заключение KPMG, внедряем в компании лучшие международные практики ведения бизнеса. Еще многое предстоит сделать. Мы осознаем, что этот путь – длинный и непростой, но мы уже начали его и сворачивать не собираемся", – подчеркнула директор по корпоративным инвестициям.

A.G.R. Group – частный сельскохозяйственный холдинг, который по состоянию на октябрь 2019 года объединяет 19 украинских компаний. Основное направление деятельности агрохолдинга – выращивание зерновых культур, преимущественно кукурузы и сои. Холдинг также занимается животноводством и хранением зерна.

Предприятия A.G.R. Group обрабатывают земли, расположенные в благоприятных для растениеводства регионах Украины: Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Выращенная продукция реализуется на внешних рынках.

Земельный банк агрохолдинга составляет 28,8 тыс. га. Предприятия A.G.R. Group на 95% обеспечены собственной сельскохозяйственной техникой ведущих мировых производителей.

Основатель и единственный акционер A.G.R. Group – Мисак Хидирян.