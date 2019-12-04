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10:08 04.12.2019

ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности

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ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности

Генпрокуратура Украины работает над разработкой стратегии документирования военных преступлений и преступлений против человечности, которая должна стать "пошаговой инструкцией" для органов правопорядка в выполнении возложенных на них функций процессуального руководства и досудебного расследования в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории, сообщил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет способы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания, с чем и кем мы имеем дело", - цитирует Мамедова пресс-служба Генпрокуратуры.

Кроме того, замгенпрокурора в рамках поездки в Луганскую область провел рабочую встречу с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. В частности, собеседникиобсудили вопросы выработки законодательства по переходному правосудию, то есть в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и поврежденных объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.

Теги: #гпу #планы #мамедов
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