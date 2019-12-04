КПВВ "Гнутово" не будет работать 5 декабря

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" в четверг, 5 декабря не будет работать из-за проведения ремонтных работ электрической сети, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что КПВВ "Гнутово" возобновит работу в 8:00 6 декабря.