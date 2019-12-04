События

09:56 04.12.2019

КПВВ "Гнутово" не будет работать 5 декабря

1 мин читать
КПВВ "Гнутово" не будет работать 5 декабря

 Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" в четверг, 5 декабря не будет работать из-за проведения ремонтных работ электрической сети, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что КПВВ "Гнутово" возобновит работу в 8:00 6 декабря.

Теги: #кпвв #гнутово
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 26.11.2019
На КПВВ "Чонгар" проблемы с пропуском граждан из-за отсутствия электроэнергии

На КПВВ "Чонгар" проблемы с пропуском граждан из-за отсутствия электроэнергии

17:34 23.11.2019
На КПВВ "Станица Луганская" задержали граждан, пытавшихся переместить через линию разграничения наличные на сумму 600 тыс. грн

На КПВВ "Станица Луганская" задержали граждан, пытавшихся переместить через линию разграничения наличные на сумму 600 тыс. грн

02:15 18.11.2019
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

19:00 15.11.2019
Зеленский отметил важность открытия КПВВ на админгранице с Крымом и уверен, что эти сооружения временные, потому что Крым и Донбасс вернутся в Украину

Зеленский отметил важность открытия КПВВ на админгранице с Крымом и уверен, что эти сооружения временные, потому что Крым и Донбасс вернутся в Украину

17:18 12.11.2019
Обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" почти завершено, эти пункты вскоре посетит Зеленский - Криклий

Обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" почти завершено, эти пункты вскоре посетит Зеленский - Криклий

10:38 12.11.2019
Готовность КПВВ "Каланчак" – 97%, "Чонгар" – 95%

Готовность КПВВ "Каланчак" – 97%, "Чонгар" – 95%

13:52 07.11.2019
КПВВ "Каланчак" временно не пропускает граждан из-за ремонтных работ

КПВВ "Каланчак" временно не пропускает граждан из-за ремонтных работ

11:22 24.10.2019
Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

11:36 18.10.2019
Открытие КПВВ в Счастье, чего добивается российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями - замглавы МИД

Открытие КПВВ в Счастье, чего добивается российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями - замглавы МИД

17:16 02.10.2019
Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

Строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" завершится раньше запланированного срока - Криклий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

Криклий ожидает рассмотрения набсоветом "Укрзализныци" увольнения Кравцова на следующей неделе

Экс-главе следственного управления Генпрокуратуры Щербине сообщили о подозрении

С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

ПОСЛЕДНЕЕ

CБУ задержала двух руководителей Нацакадемии аграрных наук за злоупотребления при госзакупках

Адвокат Закревская приостановила голодовку - заявление

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Палата представителей поддержала резолюцию, осуждающую участие России в саммитах G-7

В Луганской области будут судить боевика-"милиционера ЛНР"

Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

В Луганской области трех человек подозревают в переправлении нелегалов из РФ в Украину через границу

Суд взял под стражу на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве иностранца

В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА