CБУ задержала двух руководителей Нацакадемии аграрных наук за злоупотребления при госзакупках

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставку сельхозпродукции в ходе государственных закупок.

"Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что два чиновника НААН требовали от коммерсанта более $50 тыс. "отката" за поставку зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Так, задержаны два фигуранта дела в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

По оперативной информации, чиновники также предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.