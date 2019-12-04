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08:13 04.12.2019

Адвокат Закревская приостановила голодовку - заявление

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Адвокат Евгения Закревская сообщила, что она приостановила голодовку, которой придерживалась за угрозы прекращения расследования дел Майдана.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - написала в Фейсбуке Закревская.

Адвокат отметила о необходимости требовать подписания принятого закона о перезагрузке Государственного бюро расследований президентом, а также указа главы государства об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управления по делам Майдана.

Верховная Рада усилила полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешила переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Ранее сообщалось, Закревская заявляла, что следствие по делам Майдана остановилось с 20 ноября на неопределённое время и в связи с этим она объявляет голодовку.

Теги: #закревская #украина #голодовка #приостановление
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