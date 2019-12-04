Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 4 обстрелы. В частности, дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов, у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганское враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - добавили в штабе.