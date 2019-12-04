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06:01 04.12.2019

Палата представителей поддержала резолюцию, осуждающую участие России в саммитах G-7

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Палата представителей США во вторник приняла резолюцию, осуждающую включение России в будущие саммиты G-7, сообщает The Hill.

Согласно изданию, поддержали резолюцию 339 законодателей, 71 высказались "против".

Отмечается, что документ представил республиканец Альбио Сайрес в августе после того, как президент Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G-7.

В резолюции содержатся формулировки, подтверждающие поддержку США Украины.

В документе осуждаются "нападения Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах "Большой семерки ".

Кроме того, резолюция содержит призыв к лидерам G-7 противостоять присоединению России к группе, если она не прекратит "оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым и нападения на демократические страны по всему миру".

Резолюция носит рекомендательный характер для исполнительной власти США.

Теги: #g7 #сша #россия #резолюция
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