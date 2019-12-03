События

23:02 03.12.2019

В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

1 мин читать

В Харькове легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадал водитель легковушки, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с автобусом "Ivan" под управлением 39-летнего водителя. На момент столкновения автобус стоял. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый учет. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Теги: #пострадавший #дтп #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:51 03.12.2019
МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

20:38 03.12.2019
Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

16:37 03.12.2019
Два пассажира "маршрутки" погибли, еще трое пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Буче

Два пассажира "маршрутки" погибли, еще трое пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Буче

16:11 03.12.2019
В результате ДТП в Воронежской области пострадали 8 украинцев, один находится в тяжелом состоянии

В результате ДТП в Воронежской области пострадали 8 украинцев, один находится в тяжелом состоянии

15:52 03.12.2019
"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

13:50 03.12.2019
Неизвестные подвесили гранату на входе в офис ОПЗЖ в Харькове - замглавы облорганизации

Неизвестные подвесили гранату на входе в офис ОПЗЖ в Харькове - замглавы облорганизации

06:48 03.12.2019
На складе логистической компании в Харькове выявлены посылки с контрафактной табачной продукцией на сумму более миллиона гривен

На складе логистической компании в Харькове выявлены посылки с контрафактной табачной продукцией на сумму более миллиона гривен

04:19 03.12.2019
Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

01:39 03.12.2019
В Харькове прогнозируют сильный снегопад, в мэрии просят не парковать машины вдоль дорог

В Харькове прогнозируют сильный снегопад, в мэрии просят не парковать машины вдоль дорог

21:59 02.12.2019
Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

Криклий ожидает рассмотрения набсоветом "Укрзализныци" увольнения Кравцова на следующей неделе

Экс-главе следственного управления Генпрокуратуры Щербине сообщили о подозрении

С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

МОК настроен дождаться решения исполкома WADA и только после этого выносить решение по отстранению РФ

На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

В Украине в среду будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

Кравцов планирует отчитаться перед набсоветом "Укрзализныци" о своей работе, увольняться не намерен

Рада на полгода отсрочила введение института уголовных проступков

Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию, новая встреча в таком формате пройдет в феврале

Трамп проиграл апелляцию на запрос демократов к его финансовым документам в Deutsche Bank и Capital One

В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА