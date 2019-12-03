В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

В Харькове легковой автомобиль столкнулся с автобусом, пострадал водитель легковушки, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Водитель автомобиля "Mercedes" столкнулся с автобусом "Ivan" под управлением 39-летнего водителя. На момент столкновения автобус стоял. В результате аварии пострадал водитель иномарки. Его доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый учет. Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.