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21:19 03.12.2019

Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

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Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.

"Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", - добавил он.

В ноябре американский президент писал в своем Twitter, что рассматривает этот вариант.

В октябре Трамп заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами. При этом Трамп отмечал, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Глава США подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

Однако идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.

Теги: #g7 #сша #трамп #место
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