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21:11 03.12.2019

На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

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На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Офис президента

При участии президента Украины Владимира Зеленского во вторник состоялось координационное совещание в рамках подготовки ко встрече в "Нормандской формате", в ходе котором обсудили и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента.

Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Теги: #нормандский_формат #оп #совещание
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