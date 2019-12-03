События

20:51 03.12.2019

В Украине в среду будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

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В Украине в среду будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В ближайшие сутки, 4 декабря, атмосфера над Украиной успокоится: прохладную и без существенных осадков погоду будет определять гребень антициклона с центром над Румынией.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду в Украине будет без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 декабря самая высокая температура днем была 10,8° в 1986 году, самая низкая ночью -18,4° в 1998 году.

В четверг, 5 декабря, также без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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