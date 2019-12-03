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20:38 03.12.2019

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

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Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием срочно установить местонахождение осужденных в Крыму украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

"Сегодня была получена информация, что в очередной раз нарушены права незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся. Кроме того, наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Как известно, последнее известное место их пребывания - СИЗО г.Краснодара", - написала Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

Украинский омбудсмен в связи с этим обращается к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому срочно установить местонахождение Дудки и Бессарабова, а также проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание и обеспечить независимую правовую и медпомощь.

Как сообщалось, Верховный суд РФ 15 октября утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому "делу украинских диверсантов". Приговор нелегитимного Севастопольского "городского суда" был оставлен без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Ранее Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников "диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины". По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Теги: #рф #политзаключенные #украина #денисова
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