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20:24 03.12.2019

Кравцов планирует отчитаться перед набсоветом "Укрзализныци" о своей работе, увольняться не намерен

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Кравцов планирует отчитаться перед набсоветом "Укрзализныци" о своей работе, увольняться не намерен

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе.

"Речь именно о том, что исключительно наблюдательный совет должен принимать кадровые решения. И мы инициируем отчет топ-менеджмента на фоне заявлений. Я продолжаю работать в штатном режиме", - заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Кравцов также уточнил, что намерен отчитаться перед набсоветом о проделанной им работе на посту главы компании.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ожидает, что на следующей неделе набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова по желанию последнего.

Теги: #кравцов #укрзализныця
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