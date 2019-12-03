Кравцов планирует отчитаться перед набсоветом "Укрзализныци" о своей работе, увольняться не намерен

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе.

"Речь именно о том, что исключительно наблюдательный совет должен принимать кадровые решения. И мы инициируем отчет топ-менеджмента на фоне заявлений. Я продолжаю работать в штатном режиме", - заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Кравцов также уточнил, что намерен отчитаться перед набсоветом о проделанной им работе на посту главы компании.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ожидает, что на следующей неделе набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова по желанию последнего.