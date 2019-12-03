Рада на полгода отсрочила введение института уголовных проступков

Верховная Рада отсрочила на полгода - до 1 июля 2020 года введение в действие закона о внесении изменений в раздел ІІ переходных положений закона ''О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" от 22 ноября 2018 года 2617-VIII.

За законопроект в целом проголосовали 328 народных депутатов. Ранее планировалось, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Как сообщалось, 22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7279-д о внесении изменений в законодательство об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений, который должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Закон изменяет классификацию уголовных правонарушений и вводит в действие институт уголовных проступков. Таковыми будут считаться предусмотренное Уголовным кодексом деяние, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

8 ноября глава парламентского комитета по вопросам правоохранительных органов Денис Монастырский заявил, что дата введения института уголовных проступков 20 января 2020 года будет отложена.

"Однозначно пока что можно сказать, что выводом сегодняшних слушаний является принципиальное решение об отсрочке введения института уголовных проступков. Единственный вопрос - на сколько? И хотелось бы видеть, что будет сделано за это время, начиная со следующего понедельника для того, чтобы этот институт мог заработать", - сказал Монастырский, на комитетских слушаниях "Готовность к внедрению института уголовных проступков в практическую деятельность органов предварительного расследования с 1 января 2020 года", подводя итоги дискуссии в Киеве.

В ходе слушаний он также сообщил, что есть предложения отсрочить введение закона на год. По словам Монастырского, для реализации закона необходимо внести изменения в 50 законодательных актов, а времени до вступления в силу закона осталось менее, чем два месяца.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на слушаниях предлагалось также отложить введение закона на полгода. В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что откладывать вступление в силу закона нецелесообразно.

"Я за то чтобы это все заработало с первого января... мы сделаем со стороны МВД, национальной полиции все возможное для этого", - сказал он.

По словам Геращенко, на как можно быстрое внедрение института уголовных проступков настроены также и Генеральная прокуратура, и министерство юстиции.