Трамп проиграл апелляцию на запрос демократов к его финансовым документам в Deutsche Bank и Capital One

Апелляционный суд США постановил, что Deutsche Bank и Capital One должны представить Конгрессу финансовые отчеты со счетов президента Дональда Трампа, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Это означает, что Трамп потеряет контроль над своими засекреченными корпоративными и личными документами в Deutsche Bank и Capital One", - отмечает агентство.

Решение приняли три судьи Апелляционного суда в Нью-Йорке. Они отклонили аргументы, выдвинутые защитой Трампа и Минюстом США, что у демократов из комитетов Палаты представителей нет законных оснований требовать эту информацию.

Теперь это решение может заблокировать Верховный суд США. Кроме того, Апелляционный суд может пересмотреть этот вердикт.

Агентство отмечает, что сам Трамп, его дети и компания Trump Organization неоднократно отказывались передавать свои финансовые документы Конгрессу.