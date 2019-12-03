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19:39 03.12.2019

В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

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В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

В парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли, поскольку считают продажу украинской земли иностранцам государственной изменой.

"Я считаю, что сегодня все партии должны объединиться и вынести тех, кто хочет продать землю. Если у народа еще есть какие-то права, то мы их должны отстаивать. После продажи земли уже и разговаривать будет не о чем! Продажа земли – это измена Родине. "Оппозиционная платформа – За жизнь" подает в ГБР и СБУ документ, подписанный 40 народными депутатами, о совершении уголовного преступления – попытке продажи украинской земли, где приводим юридическое обоснование того, почему это можно расценивать как измену Родине и почему инициаторы продажи земли должны быть арестованы. Пусть открывают дела и расследуют!", - заявил сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады.

Он отметил, что ответственность за происходящее в стране несут представители партии "Слуга народа" и призвал всех политиков "дать отпор власти и защитить землю".

"В Раде сидит 256 "слуг дьявола", жаждущих продать землю Украины и мы их побороть не можем! Есть вероятность, конечно, что у кого-то из них проснётся совесть, и они сложат мандат, но это вряд ли, к сожалению. Если они вызывают из сессионного зала Рады проституток и реакции во фракции "Слуга народа" нет, президент бегает на спортивной дорожке, Богдана не видно, а Яременко остается народным депутатом, то ничего тут не поделаешь! Видимо, что-то в стране пошло не так…" – резюмировал Рабинович.

Теги: #земля #опзж #закон
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