Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звания Герой Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно), - погибшим 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе бойцам спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа".

"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Волочаеву Денису Александровичу - полковнику (посмертно); Каплунову Дмитрию Витальевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в тексте указа №877/2019, обнародованном на сайте президента во вторник вечером.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины. "Двое сотрудников Службы погибли на востоке стране во время выполнения боевой задачи… Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что СБ Украины и коллеги погибших всесторонне поддержат семьи погибших.

Свои соболезнования выразили глава СБУ Иван Баканов и президент Украины.