События

19:18 03.12.2019

Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

1 мин читать
Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звания Герой Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно), - погибшим 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе бойцам спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа".

"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Волочаеву Денису Александровичу - полковнику (посмертно); Каплунову Дмитрию Витальевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в тексте указа №877/2019, обнародованном на сайте президента во вторник вечером.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины. "Двое сотрудников Службы погибли на востоке стране во время выполнения боевой задачи… Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что СБ Украины и коллеги погибших всесторонне поддержат семьи погибших.

Свои соболезнования выразили глава СБУ Иван Баканов и президент Украины.

Теги: #посмертно #указ #сбу #герои
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:34 03.12.2019
СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к военному вертолету

СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к военному вертолету

14:24 03.12.2019
СБУ объявила в розыск Цемаха

СБУ объявила в розыск Цемаха

01:14 03.12.2019
В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

19:02 02.12.2019
Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

17:02 02.12.2019
СБУ задержала одессита, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

СБУ задержала одессита, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

14:34 02.12.2019
Гражданин Германии пытался вывезти из Украины в Венгрию 2,7 кг "травки"

Гражданин Германии пытался вывезти из Украины в Венгрию 2,7 кг "травки"

10:50 02.12.2019
Глава СБУ обсудил с послом Франции усиление сотрудничества в сфере безопасности

Глава СБУ обсудил с послом Франции усиление сотрудничества в сфере безопасности

16:04 30.11.2019
СБУ разоблачила деятельность ОПГ, которая занималась рэкетом и обстреливала из гранатометов торговые заведения бизнесменов

СБУ разоблачила деятельность ОПГ, которая занималась рэкетом и обстреливала из гранатометов торговые заведения бизнесменов

20:32 29.11.2019
СБУ блокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах

СБУ блокировала добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах

20:31 29.11.2019
Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Криклий ожидает рассмотрения набсоветом "Укрзализныци" увольнения Кравцова на следующей неделе

Экс-главе следственного управления Генпрокуратуры Щербине сообщили о подозрении

С начала декабря в праздничные и нерабочие дни разрешено движение транспорта по Крещатику

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

В Харькове прогнозируют сильный снегопад, в мэрии просят не парковать машины вдоль дорог

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравцов планирует отчитаться перед набсоветом "Укрзализныци" о своей работе, увольняться не намерен

Рада на полгода отсрочила введение института уголовных проступков

Джонсон, Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию, новая встреча в таком формате пройдет в феврале

Трамп проиграл апелляцию на запрос демократов к его финансовым документам в Deutsche Bank и Capital One

В "ОПЗЖ" требуют от правоохранительных органов расследовать запуск рынка земли

Криклий ожидает рассмотрения набсоветом "Укрзализныци" увольнения Кравцова на следующей неделе

Экс-главе следственного управления Генпрокуратуры Щербине сообщили о подозрении

Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции

Онищенко задержали в Германии - САП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА