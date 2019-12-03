Криклий ожидает рассмотрения набсоветом "Укрзализныци" увольнения Кравцова на следующей неделе

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании уже на следующей неделе.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Кравцов проинформировал меня как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание и рассмотреть на нем результаты деятельности его как главы правления и членов его команды, а также рассмотреть вопрос его увольнения", - сообщил Криклий.

Глава Мининфраструктуры напомнил также, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил Криклий.