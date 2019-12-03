На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник дважды открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения операции Объединенных сил, военнослужащие ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Так, один обстрел позиций украинских защитников боевиками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку поселка Новолуганское.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил: возле н.п. Лебединское.

"Сегодня, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также в ООС сообщили, что в ответ на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ боевики наконец предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе г.Марьинки (Донецкой области), где с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на ул.Тельмана и Октябрьской.