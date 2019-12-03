События

16:37 03.12.2019

Два пассажира "маршрутки" погибли, еще трое пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Буче

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Два пассажира "маршрутки" погибли, еще трое пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Буче

В городе Буча около 15.00 вторника произошло столкновение маршрутного автобуса "Рута" и легкового автомобиля "Porsche Cayenne", вследствие чего два человека погибли и еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Предварительно, водитель последнего допустил столкновение, выезжая со второстепенной дороги. ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще трех - госпитализировали", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Полиции Киевской области в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Полиция и спасатели Киевщины работают на месте происшествия, следственно-оперативная группа документирует данное событие.

Теги: #дтп #буча
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