СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к военному вертолету

В Киевской области контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного ввоза товаров военного и двойного назначения, подлежащих государственному экспортному контролю.

"Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран в пункте пропуска "Вильча" правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету "МИ-24" без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Так, экспертиза показала, что стоимость запчастей составляет более $100 тыс.

Следователи спецслужбы сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в суд.