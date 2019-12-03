СБУ объявила в розыск Цемаха

Подозреваемый по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

На карточке Цемаха в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД датой его исчезновения значится 23 сентября 2019 года, категория – "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования", статья обвинения – ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Указывается, что мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, ранее содержавшегося под стражей в Украине, но потом выпущенного из-под ареста Цемаха, в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года и владеющим важной информацией.

Цемах был передан украинской стороной России 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц, после чего он вернулся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемого по этому же делу.

Прокуратура Нидерландов требовала немедленного ареста Цемаха для его экстрадиции в Нидерланды и 2 декабря заявила, что РФ сознательно позволила ему уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Отмечается, что хотя РФ не выдает своих граждан, для экстрадиции Цемаха не было препятствий, поскольку он является гражданином Украины.

В то же время в прокуратуре подчеркнули, что указанные события не повлияют на начало уголовного процесса по МН17, которое запланировано 9 марта 2020 года в 10:00 в здании суда "Justitieel Complex Schiphol".

Ранее Цемах проживал в городе Снежное Донецкой области. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года Цемаха задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Дочь Цемаха живет в Харцызске.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.