НБУ обратится к правоохранителям в связи с преследованием митингующими его должностных лиц

Национальный банк Украины (НБУ) будет обращаться в правоохранительные органы в связи с преследованием митингующими его должностных лиц и их семей, заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

"…Террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы", - написала она в Facebook.

Рожкова сообщила, что на рассвете группа неизвестных лиц у ее дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей. После того, как она вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями.

Кроме того, в понедельник в поселке под Киевом, где проживает председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же лиц, которые стоят у стен НБУ, с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и военной палаткой. А вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1+1".

"Давление на должностных лиц НБУ как главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла", - написала Рожкова.

Как сообщалось, 13 ноября под стенами НБУ началась акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Акцию протеста инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Активисты требуют привлечь к ответственности Смолия и Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.