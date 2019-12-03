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13:10 03.12.2019

С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

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С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С 07:30 утра противник начал обстрел наших позиций в районе Лебединского. С направления от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Украинские военнослужащие в ответ применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских войск нет.

Теги: #оос #сводка #обстрел
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