С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С 07:30 утра противник начал обстрел наших позиций в районе Лебединского. С направления от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Украинские военнослужащие в ответ применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских войск нет.