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12:13 03.12.2019

Сотрудники НАБУ задержали экс-главу Главного следственного управления Генпрокуратуры после получения взятки

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Сотрудники НАБУ задержали экс-главу Главного следственного управления Генпрокуратуры после получения взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-главу Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и предпринимателя по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), экс-сотрудник Генпрокуратуры при посредничестве предпринимателя требовал у киевского застройщика 150 тыс. долларов якобы для руководителя одного из правоохранительных органов за закрытие уголовного производства, фигурантом которого является эта компания.

Участники схемы были задержаны сразу после получения ими первой части оговоренной суммы – 75 тыс. долларов США.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований.

Обыски, в частности, проводились по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "перезагрузить" руководство ГБР.

Теги: #набу #коррупция #генпрокуратура
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