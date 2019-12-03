НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Микола Лукаш"

Национальный банк Украины (НБУ) предложит для продажи 1 тыс. памятных монет "Микола Лукаш" номиналом 2 грн из нейзильбера.

Согласно сообщению на сайте центробанка во вторник, реализация монет состоится в ходе электронного биржевого аукциона на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" 17 декабря.

НБУ с 2005 года сотрудничает с Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". На ее публичных аукционах в 2016-2019 гг. осуществлялась реализация всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", а также продажа оптовых партий неразрезанных листов банкнот гривни.