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08:27 03.12.2019

Полиция сообщила о подозрении президенту Нацакадемии аграрных наук за вмешательство в деятельность работника исполнительной службы

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Полиция сообщила о подозрении президенту Нацакадемии аграрных наук за вмешательство в деятельность работника исполнительной службы

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук за вмешательство в деятельность работника исполнительной службы, сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины.

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно информации Нацполиции, в октябре 2019 госисполнитель прибыл в НААН Украины для проверки исполнения решения суда о восстановлении в должности одного из директоров госпредприятия, которое входит в состав учреждения. Кроме того, госисполнитель должен был вручить президенту НААН постановление об открытии исполнительного производства и по другим вопросам, входящим в полномочия исполнителя.

"Подозреваемый, действуя умышленно, вмешался в деятельность государственного исполнителя, чтобы помешать исполнению им служебных обязанностей и не допустить объявления ему постановления. В частности, речь идет о применении физической силы чиновником к государственному исполнителю - он вытолкнул его из своего служебного кабинета и не допустил получения постановления об открытии исполнительного производства", – сказано в сообщении.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции в помещении НААН Украины проводили обыск с целью изъятия видео и других документов, имеющих значение для расследования уголовного производства.

В полиции отметили, что следователи в течение 2015-2019 годов начали расследование по 315 уголовным производствах по фактам возможного совершения преступлений должностными лицами НААН Украины и ее структурных подразделений на территории почти всех областей Украины.

В 56 уголовных производствах следователи установили лиц, совершивших преступление, сообщили им о подозрении и направили обвинительные акты в суд. Еще в 8 уголовных производствах лицам сообщено о подозрении. В остальных продолжается расследование, направленное на сбор доказательств.

Установлено, что основными причинами недополучения дохода, хищения имущества и нанесение ущерба НААН Украины является заключение заведомо убыточных договоров о совместной деятельности, в том числе сдача в аренду земельных участков по заведомо заниженным ценам и на невыгодных для НААН Украины условиях. Также речь идет о документальном занижение урожайности и дальнейшее присвоение фактически собранного урожая, растрату земельных участков и другого имущества, вверенного и находилось в ведении НААН Украины по использованию различных преступных схем и способов, и растрату средств, выделенных на закупку сельскохозяйственной продукции, гербицидов и др.

Теги: #наан #полиция #подозрение #директор
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