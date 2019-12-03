На складе логистической компании в Харькове выявлены посылки с контрафактной табачной продукцией на сумму более миллиона гривен

На складе негосударственной логистической компании в Харькове был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты посылки с контрафактными сигаретами и табачными смесями для кальяна.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, нелегальные товары были благодаря информации оперативных подразделений ГПС.

"Межведомственная группа представителей оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы и сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры обнаружила 12 тысяч пачек сигарет в упаковках известных брендов, а также 440 банок смеси для кальяна, каждая весом 1 кг. Часть табачных изделий была без акцизных марок, другая часть имела акцизные марки с признаками подделки", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, контрафакт поступил от частных лиц из Ковеля и Днепра.

Общая стоимость изъятого товара составляет более 1 млн. грн.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению происхождения товара, а также круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Обыск проводился в рамках уголовного производства по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) УК Украины.