Адвокат подозревается в завладении недвижимости одесской общины на более 6 млн грн

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №1 сообщили о подозрении адвокату в фальсификации документов и завладении недвижимостью одесской общины более чем 6 млн грн.

Как сообщается на сайте прокуратуры области, юрист, используя бланки и печати основанных им предприятий, сфальсифицировал документы и предоставил для регистрации права собственности на помещение территориальной общины Одессы.

В информации отмечается, что юриста разоблачили правоохранители, когда он переоформил на себя имущество и повторно используя поддельные документы, пытался присвоить земельный участок под зданиями.

Решается вопрос об избрании адвокату меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции под оперативным сопровождением сотрудников Управления стратегических расследований Национальной полиции Украины (ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4. 3, 4 ст.358, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).