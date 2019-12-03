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04:19 03.12.2019

Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

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Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

Дергачевский районный суд избрал меру пресечения жителю Дергачевского района Харьковской области, подозреваемого в переправке нелегалов в Российскую Федерацию (ч.3 ст.332 УК Украины).

"Дергачевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратурой готовится апелляционная жалоба на указанное решение суда", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, ранее в Харьковской области была пресечена деятельность канала переправки в Российскую Федерацию людей, которые незаконно находились на территории Украины.

По данным досудебного следствия, житель Дергачевского района перевозил нелегалов через границу в своем автомобиле, спрятав их под вещами.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины во время очередного пересечения Гоптовки.

Теги: #рф #организатор #украина #суд #нелегалы
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