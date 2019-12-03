В Харькове прогнозируют сильный снегопад, в мэрии просят не парковать машины вдоль дорог

Городской голова Харькова Геннадий Кернес утверждает, что муниципальные службы готовы к снегопаду, который ожидается в Харькове в ночь на вторник, и просит горожан не парковать машины вдоль дорог.

"Городские службы готовы выйти на линию и обеспечивать проезжаемость, доступ к больницам, школам, на все социальные объекты. Критически важно, чтоб у бордюров было как можно меньше машин, и техника могла выполнить работу. Прощу автовладельцев не делать заложниками своих же земляков", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

По информации Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе ожидается облачная погода. Ночью и утром - сильный снег, мокрый снег. Днем - небольшой мокрый снег, ветер - 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - 2-4 градуса мороза, днем - около нуля.