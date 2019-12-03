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01:14 03.12.2019

В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

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В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

Служба безопасности Украины совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве задержала на взятке за закрытие уголовного производства следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от мужчины, обвиняемого в мошенничестве, $6 тысяч. За такую сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности", - сообщает пресс-центр СБУ.

Полицейский задержан в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" в сумме 75 тыс. грн. Решается вопрос о его уведомлении о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрании ему меры пресечения.

Теги: #взятка #сбу #полиция
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