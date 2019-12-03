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00:26 03.12.2019

НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР

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НАБУ проводит обыски в связи с вымогательством за закрытие дела в ГБР

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правоохранительным органам.

Обыски, в частности, проводятся по месту работы и жительства экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины.

По данным источника, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых получил Щербина, за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.

Кроме того, на причастность к возможному совершению данного преступления проверяется директор ГБР Роман Труба.

Теги: #гбр #обыски #набукко
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