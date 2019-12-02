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22:43 02.12.2019

За высказывания об автономии венгров Закарпатья и блокировки Будапештом деятельности Комиссии Украина – НАТО, послу Венгрии вручена нота протеста

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За высказывания об автономии венгров Закарпатья и блокировки Будапештом деятельности Комиссии Украина – НАТО, послу Венгрии вручена нота протеста

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому указали на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина – НАТО.

На странице министерства в Фейсбук в понедельник вечером также сообщили, что венгерскому послу была вручена нота протеста.

Отмечено, что в ходе беседы было подчеркнуто, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а "наоборот придает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией".

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных.

Теги: #венгрия #посол #нота #мид
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