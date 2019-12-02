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22:28 02.12.2019

Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники

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Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники

Дороги в Киеве от снега чистит 187 единиц снегоуборочной техники, еще более 230 единиц подготовлены к работе, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На дорогах Киева работают 187 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Еще 231 единица готова выехать в случае ухудшения погодных условий", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в понедельник вечером, со ссылкой на коммунальную корпорацию.

В КГГА подчеркнули, что техника КП ДЭУ еще до начала осадков выехала на исходные позиции в городе, чтобы скорей начать обработку покрытия противогололедными средствами и уборки снега.

В мэрии отметили, что в КК "Киевавтодор" внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.

"Напомним, что в условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – сказано в сообщении.

Пешеходам рекомендуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными. "Не забывайте, вы также являются участниками дорожного движения", – подметили в КГГА.

Теги: #киев #снег #коммунальщики
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