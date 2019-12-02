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22:17 02.12.2019

Рада на этой неделе может избрать главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ясько - Корниенко

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Рада на этой неделе может избрать главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ясько - Корниенко

Верховная Рада может избрать Елизавету Ясько председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества уже на этой пленарной неделе, прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть предложение, чтобы председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества была Елизавета Ясько и, соответственно, мы сейчас будем готовить проект постановления, направлять в регламентный комитет. В среду - заседание регламентного комитета… Если в среду мы его примем (на регламентном комитете - ИФ), то в четверг-пятницу в зале он будет. На этой неделе есть потенциал (избрать Ясько главой комитета – ИФ)", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник вечером в Киеве.

Как сообщалось, 1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

12 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции пять кандидатов на должность главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко.

"У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню", – сказал Арахамия журналистам после окончания заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.

Ясько возглавляет постоянную делегацию Рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Теги: #комитет #рада #ясько_елизавета
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